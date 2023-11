Stéphane Renard rejoint "L'Officiel des Vacances"

Diplômé de Paris IV Sorbonne en Géographie et titulaire d’un DESS en Lettres Modernes Spécialisées (Edition), il a débuté sa carrière chez Hachette Tourisme et en particulier au Guide du Routard.En 2008, il rejoint Travelzoo , société cotée au NASDAQ en tant que Responsable Publishing France et s'occupe quelques mois plus tard du management d'une équipe multiculturelle entre Paris, Londres et Barcelone.En 2020, il décide de prendre la Direction de l'antenne française du site VoyagesPirates avec une équipe principalement basée à Berlin.