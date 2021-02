Stéphane le Bihan (VVF) : "Nous allons fermer en mars, alors que d'habitude nous sommes à 70% de remplissage"

TourMaG.com - Il y a dans votre discours une grande inquiétude...



Stéphane le Bihan : Nous comprenons, les acteurs de la montagne et du tourisme, que cela soit difficile, mais nous alertons sur les délais.



Le temps passe très très vite. Je n'oppose pas tourisme social et acteurs privés, nous sommes complémentaires.



Pour vous faire comprendre l'urgence de la situation, nous avons actuellement un taux de remplissage de 45%, si vous prenez celui hors vacances scolaires, nous tombons à 22% sur la saison hivernale.



Habituellement, nous sommes à 75%, il faut se méfier des effets d'annonce. Si nous sortons des belles images avec de la foule dans les stations, la réalité de la fréquentation des hébergements oscille entre 15 et 20%.



Il n'y a pas de surfréquentation, c'est l'effet rechercher, malheureusement il va falloir assurer un soutien au niveau des charges fixes.



TourMaG.com - Que représente VVF d'un point de vue industriel ?



Stéphane le Bihan : Nous sommes très présents dans les territoires ruraux, car 60% de notre parc s'y trouvent. C'est l'un de nos savoir-faire. Nous sommes présents dans plus de 60 départements et nous avons 37 000 lits.



VVF est le 1er opérateur des villages-vacances à la montagne, avec 11 000 lits, soit 1 000 de plus que le Club Med environ. Nous sommes dans une gamme accessible, avec un positionnement 3 étoiles, 3 étoiles plus, qui englobe 80% de notre offre.



Nous sortons d'un programme d'investissement de 130 millions d'euros, nous renouveler 50% du parc. Pour finir, VVF représente plus de 450 000 clients chaque année, pour un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros.



Nous sommes en train de rééquilibrer notre modèle entre l'hiver et l'été, avec une croissance entre 8 et 10% sur le développement de notre offre. Notre exploitation est en moyenne de 8 mois dans l'année, avec 50% de nos salariés en CDI.



TourMaG.com - Il y a tout de même des enseignements à tirer de cette crise, avec notamment la nécessité de repenser le modèle actuel, car nous avons eu un avant-goût de ce que sera la montagne de demain. C'est à dire une montagne sans ski, avant d'être sans neige...



Stéphane le Bihan : Vous avez raison, les conséquences de cette crise vont nous amener à réfléchir aux nouvelles stations de montagne, en format 2 ou 4 saisons.



Une station 4 saisons ne devra pas être en haute altitude, car elle ne fonctionne pas bien l'été. Des projets sont actuellement en réflexion pour adapter les stations, avec des nouvelles activités, des équipements novateurs et d'autres autour du bien-être.



Il faut refaire un plan montagne orienté vers un tourisme plus durable.