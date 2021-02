L'Ufcv et VVF lancent le dispositif "Évasion Handicap Famille"

Les personnes en situation de handicap bénéficieront d'activités en petits groupes, adaptées à leurs envies et à leurs besoins, et accompagnées par des professionnels de l'animation à l'Ufcv.



Leurs aidants pourront profiter de temps de répit et des animations proposées au sein des villages VVF

Cette année, ce sont plus de 350 familles qui pourront s'échapper du quotidien avec les séjours Évasion Handicap Famille. Grâce au soutien de la Fondation Orange et de l'ANCV, les familles les plus défavorisées pourront bénéficier d'aides au départ

L'Union française des centres de vacances (Ufcv) et VVF annoncent le lancement d' Évasion Handicap Famille, un dispositif", précisent les nouveaux partenaires dans un communiqué.Les familles seront accueillies dès ce printemps et tout l'été 2021 sur une sélection de 20 destinations (voir liste ci-dessous).".