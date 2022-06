Strasbourg : Tassili Airlines rouvre ses vols vers l'Algérie

Tassili Airlines annonce le retour de ses vols internationaux vers Strasbourg depuis : Alger, Constantine et Oran, à compter du lundi 27 juin 2022.



Ainsi, dès le lundi 27 juin, l’Aéroport de Strasbourg verra l’atterrissage des Boeings 737 800NG de Tassili Airlines, en provenance de la capitale Alger, à raison de d’une fréquence bi-hebdomadaire programmée chaque lundi et jeudi.



Renaud Paubelle, Président du Directoire, déclare : « Après deux ans de suspension des vols vers l’Algérie pour causes sanitaires, je me réjouis de la reprise des vols de la compagnie Tassili Airlines, d’autant plus que la demande des voyageurs de vols depuis Strasbourg vers les différentes destinations algériennes est importante. »