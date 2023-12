Sud-Ouest : un nouveau bureau et une nouvelle stratégie pour l'IMPACT

En interne aussi, Julien Fontaine compte resserrer toujours plus les liens entre les membres. « Il y a des nouveaux adhérents et moi-même, je ne les connais pas tous. Je compte donc entrer en contact avec eux, peut-être au départ en organisant des visioconférences pour chaque métier, afin de connaître leurs besoins et de pouvoir y répondre ».



Dans un deuxième temps, le nouveau président souhaite mettre en lumière l'ensemble des membres, les valoriser à travers différents types d'action. Et notamment, au-delà des soirées retrouvailles, par le biais de « business datings », au moins une fois par an.



Pour mener à bien toutes ces nouvelles actions, le nouveau bureau souhaite renforcer la communication en interne, en créant a minima une page LinkedIn et un compte Instagram propres à l'IMPACT, mais également un canal de diffusion d'information sur WhatsApp.



Le rayonnement de l'IMPACT pourrait aussi dépasser les frontières de l'Occitanie, le nouveau bureau souhaitant se rapprocher, ou au moins développer les échanges avec les autres associations de commerciaux régionales de France.



« Nous travaillons déjà en bonne intelligence avec l'ATORA, située en région Aquitaine. Nous partageons par exemple nos calendriers d’événements pour éviter les doublons et nous pourrions, pourquoi pas, organiser des événements communs sur les villes qui sont à cheval entre nos deux régions, comme Agen, Pau ou Tarbes , lance Julien Fontaine, qui envisage d'écrire aux autres associations de commerciaux de France pour « peut-être s'organiser une visio et voir s'il y a des choses à mettre en commun ».



Une chose est sûre : le nouveau bureau de l'IMPACT aura du pain sur la planche en 2024 !