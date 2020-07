Sudfrance.fr, une agence ancrée au cœur de l'Occitanie

Nous proposons de découvrir l'Aude souterraine... avec la nouvelle accrogrotte de Cabrespine, expérience riche en émotion visuelle, mais également en sensations fortes puisque les visiteurs descendent vers le centre de la Terre.Stalactites, stalagmites, mousquetons, tyroliennes, pont de singe... n'auront plus de secret ! A vivre en tribu (à partir de 12 ans) pour des activités rafraîchissantes, même par nos chaudes journées d’été…L’accès se fait à flanc de falaise par le "grand escalier de fer", d’une hauteur de 80 mètres. A l’arrivée, les visiteurs atteignent la « tyrolienne du vertige » et parviennent, grâce à un pont acrobatique situé 40 mètres au-dessus du vide, à la plateforme des perles.Les plus courageux peuvent tenter l’expérience ultime avec la « tyrolienne de l’enfer » et s'élancer à 90 mètres au-dessus du vide pour atteindre la grande cascade pétrifiée d’une hauteur totale de 120 mètres.Ce qui fait la beauté de la France, c’est la diversité !Diversité des paysages naturels ou façonnés par l’Homme : il suffit de parcourir quelques kilomètres pour être dépaysés.L’exotisme à deux pas de chez soi c’est possible en France : mer, montagne, campagne, c’est la diversité des reliefs et des couleurs.Les paysages témoignent également de la richesse de notre histoire et de notre patrimoine que les habitants ont à cœur de faire vivre.Diversité des savoir-faire, de la culture et des traditions que les femmes et les hommes aiment à partager. La France est une terre de traditions régionales fortes : visite des domaines viticoles, des châteaux, vie sur les marchés… Là encore, que de diversité et que d’exotisme !