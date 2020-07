TAP Portugal : 5 ans après sa privatisation, l'Etat renationalise la compagnie

Et voilà un retour 5 ans en arrière, pour TAP Portugal.



Privatisée en 2015, avec la prise de participation du consortium Atlantic Gateway de David Neeleman et Humberto Pedrosa, retour à la case départ avec le départ de l'actionnaire américain et la prise de participation de l'Etat.



En effet, le gouvernement lusitanien vient d'annoncer avoir injecté 55 millions d'euros dans TAP Portugal, afin de détenir 72,5% des parts du transporteur, le restant appartenant à Humberto Pedrosa.



Cette prise de pouvoir s'accompagne du départ du PDG de l'entreprise, pour le moment aucun successeur n'a été annoncé.



" Près de 90 % de nos touristes arrivent par avion, la moitié par la TAP ", avait rappelé mardi le ministre des infrastructures, Pedro Nuno Santos soulignant que " ce serait un désastre économique de la perdre."



TAP Portugal sauvée, le pays sauvera-t-il son été 2020 ? Rien n'est moins sûr.