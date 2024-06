TGV : Rachel Picard lance Proxima pour concurrencer la SNCF

La nouvelle entreprise ferroviaire souhaite relier dans un premier temps Bordeaux, Nantes, Rennes, et Angers à Paris.



"Le grand potentiel d’attractivité démographique, le dynamisme économique et l’attrait touristique de ces villes ont créé une demande particulièrement forte de mobilité ces dernières années sur ces villes de la façade Atlantique. " précise un communiqué.



Pour Rachel Picard, Directrice Générale et co-fondatrice de Proxima, « Les enjeux sociétaux, climatiques et territoriaux sont fondateurs de notre projet. Nous voulons aider les Français à prendre plus le train, en leur proposant une solution alternative, facile et rapide, intégrée dans leurs nouveaux modes de vie. Grâce à Antin, nous recevons tous les moyens nécessaires pour mener à bien ce projet exaltant au service des voyageurs ».