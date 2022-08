TOWT : une commande ferme pour 2 "voiliers-cargos"

En effet, 6 cabines passagers complèteront les 6 autres de l'équipage.



Ainsi, il sera possible de voyager à travers le monde, pour des croisières en cargo. La 1ère livraison est prévue à la fin 2023, à Concarneau, tandis que le second navire sera livré au printemps 2024.



" Notre objectif est de fournir des activités à nos clients, tout en conservant l'aspect premier de ce genre de voyage plus lent au plus près de la faune. Puis c'est quand même une expérience unique de rentrer dans le port de New York à la voile, " témoigne, Louise Bigot, chargée de projet développement pour TOWT.