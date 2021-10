TPE/PME du tourisme : pourquoi s’engager dans une démarche RSE ?

En effet, factuellement l’obligation de s’engager dans une démarche RSE formalisée par un reporting de performance extra-financière ne concerne pour l’instant que les entreprises de plus de 500 salariés et 100 M€ de chiffre d'affaires par an, depuis la loi de 2012 renforcée par la loi PACTE de 2019.Mais à fin 2021, un projet de directive européenne, en cours de validation par les instances législatives européennes, applicable au 1er janvier 2023, propagera l’obligation de reporting extra-financier et l’harmonisation des critères et du contenu associé aux entreprises de plus de 250 salariés et 40 M€ de chiffre d'affaires par an. La tendance est donc à l’extension généralisée de cette obligation.En outre, de plus en plus de clients grands comptes ou d’organismes de soutien telles que les banques, assurances et services numériques, eux-mêmes déjà tenus par des obligations réglementaires, demandent des comptes à leurs fournisseurs et clients TPE/PME sur l’avancement de leur démarche RSE...Mais peut-être avez-vous déjà commencé à mettre en placede votre entreprise qui s’inscrivent dans l’esprit d’unesans le savoir, à l’instar de M. Jourdain avec la prose ?Déjà, vous pouvez commencer avecetà la mesure de vos moyens actuels et en cohérence avec votre identité de marque.Avec cette première base, vous pouvez déjà poser les grandes lignes d’uneauprès de votre clientèle. De plus, ces actions auront déjà un effet positif sur la qualité de votre service au client et sur la performance globale de votre entreprise.