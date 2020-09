TUI France : la CGT appelle à manifester devant la Direccte mardi

La CGT de TUI France appelle à manifester les salariés du groupe devant la Direccte (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) des Hauts-de-Seine (92) mardi 22 septembre 2020.



" Nous sommes très en colère car la direction de TUI France négocie directement avec la Direccte. Ils avancent sur le livre 1 alors que la CGT, et les organisations syndicales sont exclues des discussions. C'est illégal " lance Razkallah Lazare secrétaire général (CGT) du Comité social et économique (CSE). " Nous allons faire du bruit d'autant que la Direccte aurait validé le renouvellement du chômage partiel jusqu'à fin décembre 2020. "



Une information sur l'activité partielle que nous a effectivement confirmé la direction.