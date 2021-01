TUI France rouvre ses clubs à partir du 23 janvier 2021

A partir du 23 janvier 2021, les vacanciers pourront de nouveau profiter de l’offre club de TUI France en Martinique, en République dominicaine et en France (Club Marmara Valfréjus et Club Marmara Alpazur).



Le TO renforcera ensuite davantage l’offre club Marmara et Lookéa, à partir du 13 février, pour les vacances de février, en rouvrant ses concepts clubs au Maroc et aux Canaries.



Voici donc la liste des clubs TUI France qui rouvrent :



- à partir du 23 janvier : Club Lookéa Carayou (Martinique) ; Club Lookéa Catalonia Bavaro Beach et Club Lookéa Viva Dominicus Beach (République dominicaine) ; Club Marmara Alpazur et Club Marmara Valfrejus (France).



- à partir du 13 février : Club Marmara les Jardins d'Agadir et Club Marmara Madina (Maroc) ; Club Marmara Playa Blanca, Club Lookéa Alua Village, Club Marmara Oasis Village (Canaries).



A noter également à partir du 20 février, une nouvelle réouverture aux Canaries : le Club Marmara Royal Monica.