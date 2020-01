TUI arrêtera prochainement ses activités de tour-opérating en Italie

Si les départs sont assurés pour les voyages dont le retour se fait avant le 15 mars 2020, après cette date les séjours seront annulés et les paiements remboursés.



Le géant allemand avait posé ses valises en Italie en 2016, par le rachat d' I Viaggi del Turchese. Après 3 ans d'activité, la filiale italienne comptait plus de 50 salariés pour un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros.



Enfin, le PDG s'adresse aux partenaires et aux agences : " je suis vraiment désolé de devoir vous communiquer cette décision et je m'excuse pour la gêne que je sais que je peux vous apporter ainsi qu'à vos clients. Je tiens cependant à vous remercier pour le précieux soutien apporté au fil des ans à I Viaggi del Turchese srl puis à Tui Italia srl ​​ ".



Pendant ce temps en France, TUI cherche toujours un repreneur pour son activité.