Tahiti Et Ses Îles : pas de "septaine" requise, à l'aller comme au retour en Polynésie française

Que ce soit à l’arrivée ou au départ de Tahiti Et Ses Îles, aucune « septaine » n’est nécessaire pour les métropolitains.



Alors pourquoi ne pas en profiter pour partir à la découverte du plus grand territoire marin de la planète ?



A votre disposition, excusez du peu, 118 îles, 5 archipels répartis sur un territoire grand comme l’Europe.



Une nature exceptionnelle, une hospitalité légendaire, des températures tropicales, une douceur de vivre qui n'est plus à démontrer. Certains n'en reviendront pas... au sens propre comme au figuré ;O))



Voici 6 expériences inoubliables à vivre en Polynésie.



1/ Farniente à Bora Bora. Véritable carte postale, avec son volcan posé sur l’un des plus beaux lagons du monde, aux eaux translucides et jalonné d’îlots paradisiaques, elle est devenue la destination privilégiée des couples en lune de miel.



2/ Plongée dans les îles Tuamotu. Cette longue chaîne de 77 atolls est entourée de lagons parmi les plus riches en faune et flore marine tropicale. Les plages sont d’un blanc étincelant, bordées de buissons à fleurs, tiarés, frangipaniers, cocotiers…



3/ Croisière dans les îles sous le vent. Voilier, monocoque, catamaran, yacht… Tahiti Et Ses Îles est composé de plus de 5 millions de km2 d’océan. Un paradis pour les croisières d’île en île.



4/ Randonnée dans les îles de la Société. Quitter les plages et les lagons vers l’intérieur, vers les montagnes pour partir à la découverte des vallées, de rivières rafraichissantes ponctuées de saisissantes cascades où des sentiers traversent une végétation luxuriante.



5/ Découvrir l'histoire du tatouage aux Marquises. Dans cet art ancestral tout a un sens, tout est symbolique et relève du rituel.

Traditionnellement, le tatouage avait un rôle initiatique et social et constituait une partie importante de la vie marquant la fin de l’adolescence et le passage à la vie adulte.



6/ Surfer la vague de Teahupoo. Les spots les plus fréquentés se situent à Tahiti et Moorea. Sur la presqu’île de Tahiti, la fameuse vague de

Teahupoo est considérée comme l’une des plus belles et des plus difficiles à surfer au monde.