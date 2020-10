Techno : Celestyal Cruises intègre la solution Fibos de IST Cruisetech

Celestyal Cruises annonce un partenariat stratégique avec IST Cruisetech, spécialiste de la distribution et la vente de croisières en ligne.



Avec cette nouvelle collaboration, la compagnie intègre ainsi la plateforme Fibos qui permettra aux agences de voyages d’effectuer leurs réservations en ligne.



Ce partenariat permettra également à IST d’augmenter le nombre de navires proposés dans ses solutions à plus de 22 500 itinéraires par 30 croisiéristes.



"Grâce à ce nouveau partenariat, ce sont plus de 46 500 agences de voyages qui pourront réserver simplement, facilement et instantanément les croisières Celestyal Cruises en ligne via les différentes plateformes comme FIBOS ou Cruise Browser " indique un communiqué de presse.