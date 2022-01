Tendances 2022 : "B"…comme Business Travel. Dis, quand reviendras-tu ? 🔑

L’autre point d’interrogation est le phénomène du télétravail et l’ouverture timide des frontières, qui devrait encore peser sur l’activité des TMS. La plupart d’entre elles vont miser sur la France et le retour des voyages à la journée en Europe.



Par ailleurs, les entreprises ont investi des sommes considérables pour intégrer des solutions technologiques qui permettent à leurs employés de travailler à distance.



Enfin, la RSE pourrait aussi brider la relance des voyages internationaux. La prise de conscience d’éléments comme l’environnement et la décarbonation dans la politique de voyage des entreprises, impactera les moyens de transport.



Le train prendra de plus en plus de place dans cette nouvelle approche vertueuse. Cela tombe bien : la concurrence arrive en France. Autre point qui milite en ce sens : le maillage de plus en plus étroit des capitales européennes et de “nouvelles” modalités (train de nuit) qui vont changer la donne.



Même si les trajets sont longs, ce moyen de transport permet de travailler, de se restaurer et demain de se réveiller frais et dispo pour mettre la dernière main à un contrat.