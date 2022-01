Tendances 2022 - D. comme Droits de l’Homme, l’atteinte aux libertés nuit gravement au tourisme 🔑

Pour l’association Amnesty international qui, dans son dernier rapport a aussi évoqué l’influence du Covid sur le respect des droits humains dans les 180 pays sur lesquels elle enquête, le sujet est majeur.Il l’est d’autant plus que l’on assiste malheureusement sur la planète ànotamment via les dites nouvelles technologies., loin de là, et fait les frais de sa redoutable prise en mains des populations Ouighours,sa voisine, après une courte embellie, est de nouveau plongée dans le chaos d’une dictature militaire réduisant à néant les espoirs de la population birmane et ceux des éventuels touristes qui auraient pu souhaiter franchir ses frontières.Alors que la présidente Prix Nobel de la Paix Aung San Suu Kyi est recondamnée à 4 ans de prison, à quelques milliers de kilomètres, ne parlons même plus deet de la prise de contrôle du pays par les Talibans qui, dans leur folie fanatique, réduisent en fumée les libertés des femmes afghanes et font évoluer vers des normes moyenâgeuses l’ensemble de la population prise au piège de leur obscurantisme.Et pourtant, on a fait du tourisme dans les montagnes afghanes ! Et pas n’importe lequel !Dans les années soixante-dix, via des tour-opérateurs comme Air-Alliance par exemple, on visitait le pays à cheval et en toute liberté !A y regarder de près,où se déploie un nationalisme exacerbé portant atteinte aux populations non hindouistes notamment musulmanes, sont sur la sellette.Rappelons juste que dans l’état du Karnataka, où se situe pourtant la cité high-tech de Bangalore, des émeutes reprennent régulièrement et font des morts sans que la police intervienne vraiment !où l’on avait eu espoir de pouvoir repratiquer un tourisme culturel de très grande qualité, est aujourd’hui classé par Reporters Sans frontières au 174e rang des pays les moins respectueux de la liberté d’expression.Et ne parlons-même plus de destinations comme la Syrie, l’Irak, le Yémen, le Soudan et autres Nigéria et Mali…