Test PCR : les Kinés vont-ils soulager les maux du tourisme français ?

Les kinésithérapeutes sont désormais autorisés à pratiquer les tests PCR, exigés notamment par les Compagnies aériennes et les pays de destination.



L’annonce en a été faite ce matin par Olivier Véran, ministre de la Santé.



Une nouvelle donne qui devrait aider à la résorption des millions de personnes qui chaque semaine se présentent dans un laboratoire ou un hôpital pour un examen de ce type.



Les candidats au voyage doivent présenter à l’embarquement des résultats négatifs datant de moins de 72 ou de 48h. Quand on sait que le délai moyen pour obtenir les résultats oscille entre 4 et 9 jours dans les grandes villes type d’examen, on comprend le stress des voyageurs.