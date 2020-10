Thaïlande : l'Ambassade informe des mesures actuelles d'entrée dans le pays

Titulaires d'un Passeport diplomatique/Passeport de service/UNLP

Mission officielle/Organisation Internationale et famille

Travail

Scolarisation / atelier d’étude / séminaire ( uniquement institutions reconnues par les autorités thaïlandaises )

Conjoint/Enfant/Parent de ressortissants thaïlandais

Conjoint ou enfant d'un titulaire de visa de travail

Parent ou tuteur légal d'un titulaire de visa d'études

En possession d’un permis de résidence permanente

Soins médicaux et personnes accompagnants

Tournage du film

Thailand Elite Visa

Long Séjour O-A & O-X

COE

COE

COE

plus d'informations sur les vols autorisés plus bas

Il est nécessaire d'au préalable vérifier que vous apparteniez bien à une des catégories d'étrangers autorisés à entrer en Thaïlande, à savoir:Il sera nécessaire de constituer un dossier de demande de "" aussi complet que possible afin d'éviter tout retard de traitement puis de l'envoyer par courrier électronique, au moins 14 jours avant le départ, à l'Ambassade ( détails des documents consulaires nécessaires ) ou à Action-Visas après commande en ligne du Certificat d'Entrée Le dossier de demande "" doit inclure le billet d’avion électronique en cas de choix de voyage par un vol semi-commercial. En cas de choix de voyage par un vol de rapatriement, cela doit être indiqué lors de l'envoi du dossier "" et, en cas d'acceptation, l'Ambassade vous inscrira sur une liste d’attente ().L’Ambassade vérifiera le dossier et enverra sa pré-validation. Il sera, par la suite, nécessaire de commencer la demande de visa.