Thaïlande : la France classée pays à haut risque, quelles conséquences pour les touristes ?

A mesure que l'épidémie s'est propagée à l'Ouest les situations se sont inversées.



En effet, alors que les populations asiatiques pouvaient souffrir d'un certain racisme latent, en étant stigmatisé comme des possibles porteurs du coronavirus, les rôles pourraient bien vite être échangés.



Alors que des bateaux de croisière sont refoulés par les populations locales, la Thaïlande vient de placer la France comme pays à haut risque, au même titre que le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, la Chine, Taïwan, Singapour, l'Italie et l'Iran, et les deux territoires sont Macao et Hong Kong.



L'information nous a été confirmée par l'office de tourisme de Thaïlande en France.



La propagation à l'ensemble du territoire français : Marseille, l'Oise, la Bretagne et la Normandie, sont des signaux considérés comme préoccupants par les autorités thaïlandaises.



Si certains sites internet ont annoncé une quarantaine obligatoire pour les Français, l'information a été aussitôt démentie par le Premier ministre Thaïlandais.



Pour les agences qui ont des clients en partance pour la Thaïlande, il est conseillé de contacter vos clients afin de leur fournir par mail tous les documents justificatifs de leur séjour (adresses et factures des hébergements).



Sous peine qu'ils connaissent quelques difficultés pour entrer sur le territoire thaïlandais.