Thaïlande : le programme d'exemption de visa bientôt réactivé

Tous les voyageurs, étrangers titulaires d'un visa ou thaïlandais, sont actuellement tenus de respecter une période de quarantaine alternative d'État (ASQ) de 14 jours dans un établissement hôtelier agréé par le gouvernement thaïlandais.



Cette période de 14 jours pourrait prochainement être revue à la baisse d'après le porte-parole du CCSA qui a déclaré aujourd'hui qu'il avait proposé d'ajuster le nombre de tests de dépistage du Covid-19 afin que les rapatriés et les voyageurs étrangers en Thaïlande n'aient prochainement à passer que 10 jours en quarantaine.



Au cours de leur quarantaine, les voyageurs étaient auparavant testés deux fois, entre le 3ème et 5ème jour et entre le 11ème et 13ème jour. Dorénavant, les tests de dépistage sont effectués trois fois, le premier dans les 24h suivant l'arrivée à l'hôtel, le deuxième entre le 9ème et 10ème jour puis le dernier entre le 13ème et 14ème jour. Ce procédé modifié de tests pourrait se poursuivre jusqu'au 15 Janvier 2021, les responsables de la santé en étudieraient alors les résultats et évalueraient si la période de quarantaine peut être ainsi réduite à 10 jours.