The Leading Hotels of the World lance un nouveau portail pour les agents de voyages Une plateforme d'apprentissage et de vente

The Leading Hotels of the World vient de lancer une plateforme d'apprentissage et de vente expert pour les conseillers en voyages, en partenariat avec TravPRO Mobile. Elle donne accès à une multitude de ressources sur les produits LHW et à un support de vente pour les 400 hôtels membres de Groupe à travers le monde.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 16 Juillet 2021

The Leading Hotels of the World présente son nouveau portail dédié aux conseillers de voyages et réalisé avec TravPRO Mobile.



Cette nouvelle plateforme de formation et de vente propose " une expérience d'apprentissage interactive qui donne un aperçu de la marque et de ses membres.



Elle comprend des informations sur les qualifications des membres, des expériences remarquables à vivre à l’hôtel et des conseils pour travailler directement avec les équipes de réservation et de vente spécialisées de Leading Hotels ", indique le Groupe dans un communiqué.



Eléments audiovisuels, questions interactives, contenu partageable avec les clients... la plateforme est aussi dotée d'un design réactif, de sorte que, du navigateur à la tablette en passant par le téléphone, les conseillers peuvent apprendre, promouvoir et vendre le portefeuille de manière fluide, selon leur propre calendrier et même hors ligne lorsqu'ils utilisent les applications mobiles.

Une fois les chapitres de formation terminés, les Leading Insiders ont un accès complet à la section Retain qui condense les connaissances sur les produits du module de formation en une ressource disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui peut être utilisée pour une remise à niveau rapide ou même pour une présentation de vente impromptue avec des clients et des prospects.



Le contenu sera mis à jour en permanence par l'équipe de Leading Hotels afin que les conseillers puissent se tenir au courant des évolutions des membres et de la marque.



A noter que la section Sell fournit une aide à la vente et des ressources approfondies afin que les conseillers puissent effectuer des réservations.



La plateforme comprend également un annuaire des hôtels, consultables par destination, ainsi qu'une section "Hotel Spotlights", qui présente des vitrines multimédias sur les établissements individuels, que les conseillers peuvent partager avec leurs clients potentiels.



Les conseillers en voyages peuvent s'inscrire et commencer le programme en ligne dès maintenant sur



