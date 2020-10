The Originals Hotels : 2 nouvelles belles adresses en Italie

The Originals Hotels étoffe son portefeuille d'établissements en Italie.



L’hôtel ARCA 3* (région centrale de l’Ombrie) rejoint la gamme City et le Masseria Stali à Caprarica di Lecce (Les Pouilles) devient un Originals Relais.



L’hôtel Masseria Stali, dirigé par Pantaleo Piccinno et Rita Esposito, propose 20 chambres dans un domaine de 270 hectares dans les Pouilles. La méthode d'agriculture biologique y est utilisée depuis 1996. En 2010, l'activité du restaurant est positionnée sur des produits au km 0. Piscine intérieure et bains à remous viennent compléter une offre de séjours.



Né il y a 50 ans, L’hôtel Arca *** et ses 57 chambres est dirigé par la famille Contenti. Il est proche des principales villes d’Art de l'Ombrie, des parcs Monti Sibillini et Castelluccio, du lac Trasimène, de la Valnerina et des chutes des Marmore. Cet hôtel se démarque par son originalité en mode street art et sa magnifique fresque représentant l'olivier symbole de la région.