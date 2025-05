The White Lotus en Thaïlande : l’envers du tourisme de luxe

Quand l’extravagance amplifie les disparités

En Thaïlande, le tourisme se positionne comme un pilier de l’économie, contribuant à 9 % du PIB et générant près de 10 % des emplois du pays. Mais il a aussi accentué l’inégalité dans un pays où 5 % de la population possède 80 % des terres, et où le 1 % des plus riches contrôlent les deux tiers des actifs du pays.

La pandémie a aggravé ces déséquilibres : la fermeture des frontières a provoqué des centaines de faillites chez les entrepreneurs locaux. Plusieurs petits hôtels ont dû vendre leurs propriétés à des prix 50 % à 60 % inférieurs au marché, ouvrant la voie aux grandes chaînes capables de traverser la crise.

Depuis, les hôtels de luxe se sont multipliés en Thaïlande. Central Pattana, le plus grand développeur immobilier du pays, a dévoilé un plan stratégique sur cinq ans pour ouvrir 37 nouveaux hôtels. D’autres grands groupes hôteliers ont engagé d’importantes expansions : Accord prévoit 17 nouveaux hôtels entre 2022 et 2026 ; Intercontinental compte doubler son portefeuille de luxe, et Wyndham vise à augmenter sa présence thaïlandaise de 68 %. À Phuket, les hôtels haut de gamme et de luxe représentent maintenant 49 % du marché, contre seulement 8 % pour les établissements économiques.

Les retombées locales restent cependant limitées. Les hôtels 4 et 5 étoiles génèrent les plus hauts taux de fuite de capitaux — jusqu’à 51 % des revenus qui quittent le pays. En concentrant les profits entre les mains de multinationales, le tourisme de luxe laisse peu aux communautés locales.

Cette dynamique n’est pas propre à la Thaïlande. En Indonésie, pays voisin également engagé dans une stratégie axée sur le tourisme haut de gamme, les recherches montrent que le développement de ce secteur n’a pas entraîné de véritable amélioration du capital social. Les bénéfices financiers, eux, sont largement perçus comme réservés à une élite, sans effet structurant pour la population dans son ensemble.