Theta - Seeing the future, Taking you there

Spécialistes de l'intégration, de la conception et du développement logiciel, de l'intégration matérielle et des services d'hébergement. Les consultants opérationnels écoutent et définissent la meilleure voie à suivre pour chaque entreprise en fonction de ses objectifs. Chaque changement de processus ou étude de solution digitale et logicielle est challengée pour obtenir les meilleurs résultats. Si aucun produit ou logiciel n’existe ou ne correspond au besoin, leur équipe construit une solution sur mesure. L’approche de partenariat à long terme et leurs services de suivi garantissent une exécution de bout en bout.



« Notre approche consiste à travailler en étroite collaboration avec vos équipes pour comprendre et modéliser vos processus actuels, pour proposer les solutions digitales qui feront la différence. Ce n'est pas tout : conseiller c'est bien, mais réaliser, c'est mieux. Nous écouterons vos besoins, proposerons un plan et apporterons des conseils d'experts pour résoudre vos problématiques d'aujourd'hui et préparer les stratégies de demain. Nous sommes conscients de l'importance d'adopter rapidement de nouveaux processus, c'est pourquoi nous vous aidons à choisir le logiciel adéquat qui répond à vos besoins et qui peut être utilisé immédiatement. Travailler avec notre équipe d'experts en développement peut transformer efficacement vos exigences et spécifications en de fabuleux logiciels personnalisés qui s'intègrent harmonieusement à vos opérations quotidiennes, améliorant ainsi vos performances. Nous pouvons travailler avec vous en analysant d'abord vos besoins, en préparant les spécifications techniques, en supervisant l'analyse fonctionnelle et en gérant la livraison finale. Notre équipe est spécialisée dans la création d'interfaces utilisateur attrayantes et efficaces qui améliorent l'interaction entre les clients et vos équipes. Nous excellons dans la réservation en ligne pour vous permettre de maximiser la fidélisation des clients et la réputation de votre marque. Vous pouvez compter sur nos experts pour répondre à vos attentes !



Chez Theta, notre équipe collabore avec votre entreprise pour créer une stratégie personnalisée qui s'aligne sur vos objectifs spécifiques. Nous proposons un savant mélange entre optimisation de processus, intégration de solutions digitales et développement de logiciels afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles dans les plus brefs délais (Thorsten Zimmermann et Cyril Guiraud, associés fondateurs de Theta) ».