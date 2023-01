Top of travel lance son offre 100% Remboursable !

Du 13 janvier au 28 février, Top of Travel lance une offre 100% Remboursable.



Pour toute réservation sur ses stocks aériens sur ses principales destinations, le voyagiste propose une annulation sans frais jusqu’à 30 jours avant le départ, et ce sans surcout supplémentaire ni besoin de contracter une assurance complémentaire.



"Cette offre a pour but de valoriser les engagements aériens pris cet été avec bagages inclus sur tous les vols et se différencier des offres packages dynamiques plus contraignantes pour les clients" précise le voyagiste dans un communiqué de presse.