TourCom propose un nouveau service d'assistance aux voyageurs avec Easy2call

Easy2call et TourCom annoncent la signature d’un accord de partenariat



Le service d'assistance aux voyageurs d'Easy2call ouvert 24h/24 et 7j/7, s'ouvre ainsi au réseau d'agences de voyages de TourCom.



" Quel que soit le pays dans lequel se trouveront les vacanciers et peu importe l'heure, ils pourront joindre un opérateur qui répondra à leurs questions et les conseillera.



Des questionnements sur les habitudes/normes du pays, à la réservation de restaurants en passant par des idées de balades hors de sentiers battus, cette assistance se veut une présence rassurante et une réponse facile, accessible et efficace aux demandes des voyageurs ", explique TourCom dans un communiqué.



Avec des équipes basées en France et au Québec, formées sur les GDS Amadeus, Sabre et les sites B2B, les équipes d'Easy2call " savent répondre à tous types de demandes pour l'aérien, le ferroviaire, la location de voiture et l'hôtel, gérer les particularités clients et s’adapter aux méthodes de travail de chaque agence ", précise dans son côté Easy2call.



Easy2call propose aussi aux travel management companies (TMC) et aux agences de voyages mixtes, tout un panel de services additionnels pensés et développés pour les voyageurs : VIP, Groupe, Event, Tourisme, etc.



L'agence a aussi développé une activité de jour, avec l’externalisation de tâches et le renfort d'équipes.