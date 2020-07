Tourisme : Comment Karhoo va devenir l'expert mondial du "premier et dernier kilomètre" ?

Ce n'est pas tout, car Thalys et Renfe (Espagne) ainsi que les pureplayers internet Booking.com et Hoppa bénéficient du travail de Karhoo.



Karhoo ambitionne de devenir le premier acteur B2B de la mobilité connectée.



Sa vision s’articule autour d'une offre de service qui valorise les flottes nationales et locales en permettant leur “connecion digitale” via sa plateforme d’intermédiation mondiale.



Vanessa Heydorff (ex-Booking.com) directrice du service client de Karhoo Group , ajoute : " Nos partenaires

choisissent Karhoo car nous sommes en capacité de proposer une offre globale de mobilité, facteur

déterminant pour les grands acteurs du voyage notamment.



Ainsi, Karhoo couvre déjà plus de 20 pays en Europe et continue de développer son offre, tant à l’international qu’au plus près des territoires. "