Tourisme Spatial : les Pays du Golfe affichent leurs ambitions

En ce mois de janvier 2023, les pays du Golfe ont très souvent fait la Une de la presse spécialisée confirmant ainsi leurs intentions de devenir des acteurs "importants" , voire incontournables et qu’il faudra désormais compter sur eux sur ce créneau du tourisme spatial. En effet :



- Début janvier, le sultanat d’Oman annonçait son intention de mettre en orbite le premier lanceur spatial du monde arabe. Ce projet, supervisé par la Société nationale de services aérospatiaux (NASCOM), vise à construire, en trois ans, une rampe de lancement et son spaceport dans la ville portuaire de Duqm, au sud du pays.



Preuve de cette volonté de conquérir l’espace, la NASCOM a déclaré : « Les fusées inspireront les jeunes à poursuivre la science et la technologie et établiront une norme que les générations futures pourront atteindre et dépasser. »



- De leur côté, les Emirats Arabes Unis ont à nouveau affirmé vouloir développer leur secteur spatial via des accords de partenariats "public-privé".



Rappelons qu’au cours de la prochaine décennie, les Emirats prévoient d’investir plus de 816 millions de dollars dans le secteur spatial privé, soit un budget deux fois plus élevé que celui de la décennie précédente.



C’est ainsi que des zones économiques dédiées aux activités spatiales seront créées à Abu Dhabi, Dubaï puis Sharjah, pour permettre aux start-ups et aux entreprises déjà implantées de se développer.



Pour encourager l’entrepreneuriat dans le secteur spatial, l’agence spatiale Space Analytics and Solutions vient également de débloquer un financement de 2 millions de dollars à destination de start-ups.



Autre information montrant cette volonté des Emirats dans son développement du tourisme spatial, la presse spécialisée se fait l’écho de nombreuses discussions avec des entreprises spatiales existantes sur la construction dans l’année d’un, voire deux spacesports.