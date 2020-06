Tourisme durable : la Bretagne, une région qui s’engage

Emblématique mais sauvage, le Grand dauphin peut parcourir jusqu’à 100 kilomètres par jour. Ce cétacé à la robe toute grise est de nature sédentaire.



Quelque 400 individus vivent dans le Golfe normano-breton et transitent dans la baie du Mon-Saint-Michel. Ils représentent ici la plus grande population d’Europe.



Le printemps et l’été sont les meilleures saisons pour rencontrer le requin-pèlerin. Il nage tranquille en surface non loin des côtes du Morbihan entre Groix et Ploemeur, ou Houat et Quiberon. On peut aussi le croiser près des Glénan ou en mer d’Iroise.



Le phoque gris est à l’aise dans les eaux d’Iroise. Pelage sombre c’est un mâle, robe claire et tachetée, une femelle. Ils se plaisent dans les eaux du parc naturel marin d’Iroise, où vit la plus importante colonie de France. Si l’effectif est à son pic l’hiver pour la mue, on peut l’observer toute l’année, notamment au repos sur les îlots rocheux de Sein, Molène ou du côté de la pointe de Penmarc’h.



Le requin pèlerin était autrefois pêché pour l'huile de son foie qui servait à alimenter des lampes ou à fabriquer du savon. Il est aujourd'hui considéré comme une espèce menacée par l'Union internationale. Il vit, protégé, dans les eaux bretonnes et ne se nourrit que de plancton.



Le macareux moine, « perroquet des mers » avec son gros bec coloré est un « survivant ». Chasses, marées noires, réchauffement climatique ont largement décimé l’espèce. Aujourd’hui, seuls 150 à 300 couples peuplent la dernière colonie visible en Bretagne (et en France) dans la réserve naturelle protégée des Sept îles.



Bien dodu, bec crochu, costume noir et blanc, le pingouin torda est l’un des oiseaux marins les plus rares et menacés de France, même en sachant voler. Peureux, il est difficile d’approche. Il a ses habitudes printanières sur les côtes bretonnes, notamment dans l’archipel des Sept îles, où il niche de février à juillet et en baie de Douarnenez à l’abri des tempêtes.



Le fou de Bassan est la vedette de l’archipel des Sept-Îles. Corps blanc fuselé, tête jaune chamoisée, bec bleu, il est aussi beau que bruyant… On peut l’approcher en sortie bateau vers la réserve naturelle des Sept-Îles. C’est là, plus particulièrement sur Rouzic, que vit l’unique colonie nicheuse de France de ce géant des mers (1,70 m d’envergure !).