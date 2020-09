Tourisme : "la réduction globale des revenus est d'environ 70%" selon la Commission européenne

Lors des deux premières de juillet, une simple augmentation des réservations aériennes (+ 6%) a été enregistrée pour les voyages intra-européens par rapport à juin.



L'attentisme général et les campagnes de communication pour un tourisme local ont anéanti les meilleures volontés.



" Pour de nombreuses destinations, la réduction globale des revenus est d'environ 70%.



Les États membres à forte population, comme la France ou l'Allemagne, ont réussi à limiter cette réduction, leurs citoyens décidant de passer leurs vacances dans leur pays d'origine. "



De plus l'incertitude croissante d'un reconfinement et de conditions sur place peu avantageuses pour le tourisme n'ont fait que conforter les Européens à pratiquer un tourisme de proximité.



" Les pays qui ont pris des mesures spéciales pour attirer les touristes (par exemple la Croatie) ont eu du mal à atteindre 50 à 60% du chiffre d’affaires de l’année dernière, " explique la Commission européenne.



Pas de quoi sauter au plafond bien au contraire. Une situation qui pourrait causer des pertes effroyables sur l'économie de pays européens.



Et la France se trouve en première ligne.



" Si des destinations comme Paris dépendant des visiteurs internationaux ne voyaient que 47% des hôtels rouvrir avec un taux d'occupation inférieur à 45%, les autres destinations de la côte atlantique n'ont subi qu'une légère baisse par rapport à 2019. "



Malheureusementce climat anxiogène devrait perdurer encore quelque peu.



Car d'après la Commission européenne, les réservations pour septembre et octobre restent anormalement basses... Wait and see !