Toussaint : à Marseille, la fréquentation touristique boostée par des évènements majeurs

La fréquentation du MUCEM pendant les vacances a été très bonne, en particulier la première semaine. 58 765 visiteurs ont été accueillis sur site, et 21 865 dans les expositions.



Le long week-end du 11 novembre a conclu cette forte fréquentation automnale. " Avec pour clients principalement des couples sans enfants, les hôteliers enregistrent en moyenne un taux d’occupation de plus de 60%, avec un pic de fréquentation les vendredi 12 et samedi 13 novembre ", ajoute l'OT.



Désormais, place au challenge de l’hiver pour l’office Métropolitain de Tourisme et des Congrès : booster les réservations hôtelières et faire face à la concurrence des destinations montagnardes très prisées.



Pour cela, il a engagé une campagne de conversion avec Hotels.com et Voyageprive.com afin de booster les réservations pendant l’hiver. " Trois mois de ventes flash, de promotions et de communications via ces sites marchands qui permettent d’augmenter le chiffre d’affaires des hôtels pendant ces mois creux.



Cette année, la concurrence va se jouer avec les stations de ski car les français sont en mal de sports d’hiver !



Mais Marseille a aussi une carte à jouer grâce à son accessibilité, la météo clémente, les balades à pied ou en bateau dans les calanques moins fréquentées qu’en plein été, de jolies expositions aussi proposées au Mucem avec notamment Salammbô, à Borély Jaune, à la Charité Flux ou Marseille de port en ports au musée Regards de Provence. "