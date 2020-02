Trafic passagers aériens : la croissance ralentit en 2019

"2019 a été une année difficile pour l’aviation et 2020 commence de façon tragique et problématique. L’abattage du vol PS752 en janvier est inexcusable. Les avions commerciaux sont des instruments de paix, et non des cibles militaires.



Nos pensées accompagnent aussi les blessés et les familles de ceux qui ont perdu la vie dans l’accident du vol PC2193 survenu hier en Turquie. (...) Aujourd’hui, les grands titres attirent notre attention sur le coronavirus. Avec l’expérience des épidémies précédentes, les compagnies aériennes disposent d’excellentes normes et pratiques pour assurer la sécurité des voyages. Et les compagnies aériennes collaborent avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les autorités publiques dans leurs efforts pour contenir l’épidémie, conformément au Règlement sanitaire international.



Actuellement, il n’y a pas d’avis de restriction des voyages et du commerce de la part de l’OMS. Mais il est clair que la demande a chuté sur les routes associées à la Chine, et les compagnies aériennes réagissent en réduisant la capacité des vols intérieurs et internationaux en Chine. La situation évolue rapidement, mais nous constatons d’importants ajustements d’horaires pour le mois de février" , selon M. de Juniac.