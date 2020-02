Train & Travel for Women in Africa : les Palmes du Tourisme Durable, un marchepied vers la reconnaissance

« On a choisi un nom anglais pour sensibiliser le plus de gens.



Train & Travel, c’est Former & Voyager. On forme les communautés locales à organiser des activités touristiques responsables pour les voyageur.se.s »

C’est en voyageant en Côte d’Ivoire en 2017 que la bordelaise Bénédicte Joan, fondatrice de l’association Train & Travel with Women for Africa (TTWFA) a imaginé un projet dont le but était de former les femmes aux métiers du tourisme.3 ans - et un prix Initiative Jeunes de la ville de Mérignac après - l’association Train & Travel est créée avec 2 associés : Mohamone Illiassou, spécialisé dans l’écotourisme et Emilie Tapé, elle-même bénéficiaire du programme.Pourquoi ce nom, Train & Travel with Women for Africa ?explique Bénédicte Joan.