Train : coup d'envoi du Connecting Europe Express

L’année 2021 a été déclarée « Année Européenne du Rail » par les ministres européens des transports.



Dans ce cadre, la Commission européenne, avec l’appui du Ministère des Transports en France et de la SNCF, lance le « Connecting Europe Express », un train qui traversera l’Europe pour encourager les passagers européens à faire le choix d’une mobilité "plus durable et intelligente".



Le périple de ce train débutera le 2 septembre à Lisbonne, pour s’achever le 7 octobre à Paris, après des haltes dans 100 villes et 26 pays.



Chaque étape de ce périple transeuropéen de 36 jours rassemblera des personnalités institutionnelles, journalistes, ONG, associations et des citoyens européens.



Dans ce cadre, le Groupe SNCF fournit, sur les six voitures du « Connecting Europe Express », une voiture-conférence qui accueillera des débats tout au long du trajet. Elle sera complétée d’animations et d’expositions illustrant notamment l’engagement de SNCF tant au niveau national qu’au sein de chaque région et ville étape.