Train : malgré une amélioration de la ponctualité, la SNCF reste mal classée

Concrètement, en 2019 la ponctualité générale, donc des trains ayant moins de 5 minutes de retard, a atteint 91%, contre 87% en 2018.



Les annulations ne sont pas comptabilisées dans ce rapport.



Mieux même,en 2020, du fait d'un trafic plus faible et d'une moindre fréquentation, la ponctualité a atteint près de 92%.



Une nette amélioration qui ne permet pas à la SNCF de grappiller des places au niveau européen, puisque l'ensemble de ses concurrents ont amélioré leur ponctualité.



La France se retrouve donc en queue de classement, coincée entre la Pologne et la Belgique.



Concernant, les TGV les retards sont eux aussi moins fréquents, mais la ponctualité n'atteint toujours pas les 80%. En 2020, 78,3% des trains à grande vitesse sont arrivés avec moins de 5 minutes de retard, contre 77,4% en 2019.



" La France occupe en 2019 une position moyenne en termes de ponctualité des autres activités voyageurs, et moyenne basse parmi les capitales européennes pour les trains de banlieue ainsi qu'en ponctualité toutes activités confondues, " explique le rapport.



Les champions de la régularité sont les Pays-Bas (95,8% en 2019) devant l'Autriche (85,9%), puis la Finlande (80,4%).



Ce n'est pas tout, car Paris et l'Île de France se distinguent, par les trains suburbains globalement à l'heure, mais parmi les plus mauvais élèves du classement.



Avec une ponctualité de 94% les RER parisiens se classent assez loin de Copenhague (98,9) ou encore Madrid (97,5%).



Il reste encore des progrès à faire...