Transavia : 61 avions et 8 nouvelles lignes pour l’été 2022

A compter d’avril 2022, juillet pour certaines lignes, il sera possible de voler avec Transavia vers :



- Bilbao (Espagne)



- La Palma (Iles Canaries, Espagne)



- Yerevan (Arménie)



- Pogdorica (Monténégro)



- Lubjana (Slovénie)



- Glasgow (Ecosse)



- Skiathos (Grèce)



- Ponta Delgada (Açores, Portugal)



« Nous faisons un nouveau pari très important sur la reprise de notre cœur de cible : le low cost, les vols loisirs et VFR, le bassin méditerranéen » , explique à TourMaG.com Nicolas Hénin, directeur général adjoint commercial de Transavia.



« En plus de ces nouvelles lignes, il faut s’attendre à des renforcements sur tout ce qui a bien fonctionné à l’été 2021, surtout sur l’Espagne, notamment Baléares et Canaries, et la Grèce » , ajoute-t-il.



Les destinations city-breaks verront aussi leurs fréquences renforcées à l’été 2022, Rome et Cracovie étant déjà citées.