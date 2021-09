Eté 2021 : pari réussi pour Transavia

Premier bilan très positif pour Transavia sur l’été 2021. D’après les chiffres que la compagnie à bas-coûts du groupe Air France-KLM a transmis à TourMaG , la haute saison estivale affiche des performances presque aussi bonnes qu’avant la crise sanitaire.



Comme annoncé en mai et juin dernier, l’offre proposée a été légèrement supérieure à 2019, avec jusqu’à 220 vols effectués certains week-end, un pari risqué compte tenu des incertitudes sanitaires en Europe.



Mais la compagnie aux Boeing verts revendique 1,6 million de passagers sur juillet et août, au même niveau qu’à l’été 2019 et deux fois plus qu’en 2020. Surtout, le coefficient de remplissage des avions s’établit à 81%, « un niveau jamais atteint depuis mars 2020 » , d’après Nicolas Hénin, directeur général adjoint commercial de Transavia.



« Nous pouvions être stressés dans cette période encore particulière, avec un confinement jusqu’à fin mai en France.



Notre projet de croire à une reprise forte sur l’été a fonctionné. La demande a suivi, tout s’est joué en dernière minute, en mai et juin, et cela a suffit à alimenter tous nos avions » , se félicite-t-il. Une demande qui ne faiblit pas sur l’arrière-saison estivale, suivant toujours les mêmes tendances de destinations (Grèce, Espagne, Portugal et France) et d’engagement tardif.