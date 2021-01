Travel Europe : Julia Klingler, nouvelle directrice opérationnelle

Travel Europe annonce la nomination de Julia Klingler au poste de Directrice opérationnelle.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle épaule et conseille la direction ainsi que les équipes de vente, et fait désormais officiellement partie de la direction générale.



La tyrolienne de 42 ans a déjà plusieurs postes clés à son actif dans l’entreprise : elle a ainsi accompagné l’ouverture de la quasi-totalité des 16 bureaux locaux de Travel Europe, et continua de travailler pour le tour opérateur autrichien parallèlement à ses études de gestion d’entreprise à l’Université d’Économie de Vienne (diplômée en 2007).



Elle est depuis 2018 à la tête du Comité Directeur du voyagiste.



« Nous sommes très heureux d’accueillir Julia comme membre complémentaire de notre Direction. Sa personnalité et son professionnalisme hors-pair sauront sans aucun doute apporter une excellente contribution à l’avenir pérenne de Travel Europe », se réjouit Anton Gschwentner.