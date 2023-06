Travel Europe dévoile son offre hiver 2023 - 2024

"Autriche Express"

Côté production hivernale,- L’Autriche en hiver : un circuit de découverte des villes emblématiques de l’Autriche. Un itinéraire complet entre nature et culture ponctué d'expériences culinaires de circonstance (dégustation de vin chaud et d’un « Kaffee und Kuchen », visite d’une fabrique de pralines et chocolats…).- Le Tyrol, paradis hivernal : est proposé avec un hébergement à l’hôtel Schwarzbrunn 4*sup (Stans) en formule tout compris Deluxe ou à l’hôtel Edelweiss 3* (Götzens) en formule demi-pension. L’hôtel Schwarzbrunn 4*sup propose un grand nombre d’activités et excursions variées au choix.Le voyagiste rappelle également que son offre de transport en autocaroffert depuis l’Alsace vers le Tyrol est toujours valable.La navette partira les dimanches du 03/12/2023 au 07/04/2023 (sauf semaines de Noël et du nouvel an : départs les vendredis 22/12 et 29/12). Les filiales présentes dans ses destinations assurent le déroulement optimal des programmes ainsi qu’un suivi permanent sur place.