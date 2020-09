Travelski rachète le tour operator hollandais Snowtime

Travelski annonce l'acquisition de Snowtime, un tour-opérateur hollandais basé à Amsterdam.



« Ce rachat s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance globale. Grâce à cette acquisition, nous façonnons la distribution de séjours au ski au niveau européen, en la rendant accessible au plus grand nombre. Notre souhait est de continuer à réaliser de nouvelles acquisitions à l’étranger en sélectionnant les équipes les plus à même de valoriser et commercialiser le produit ski.



Les Pays-Bas, la Belgique et la Grande Bretagne sont les 3 marchés cibles prioritaires pour Travelski. » précise Yariv Abehsera, le président fondateur de Travelski dans un communiqué depresse.