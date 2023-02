Trois professionnels du tourisme au sommet du Mont Blanc

L’ascension nécessite la technique ad hoc mais aussi une grande force physique et mentale, la confiance en soi et en l’autre, le recours à la sécurité, la solidarité apportée par la cordée et l’esprit d’équipe.



Frédéric Jullien, guide de haute montagne, a tracé la voie et emmené nos trois héros jusqu’au sommet.



Alexandre Vercoutre le dit : « Cela aurait été impossible et irréalisable sans notre guide Frédéric » et Jean-Marc Hastings souligne : « Sans lui nous ne serions jamais arrivés en haut ».



La métaphore est proche de la vie personnelle et professionnelle. Il est évident que pour avancer, s’élever, entreprendre, réaliser et réussir, les vertus requises peuvent être proches de celle de la cordée : mettre sa force, ses qualités et ses efforts au service de l’équipe et de l’autre. Cela rend meilleur, plus efficace et ce sont des conditions du succès.



Ils ont réussi, démontré et ils l’ont fait ! La force du groupe est supérieure à celle de l’effort solitaire.



Une cagnotte a été rassemblée à la suite de cet exploit et un chèque de 15 000 € remis à l’issue de la projection à l’association Les Femmes Du Tourisme.



Une suite sera donnée à cet événement par la création de l’association « Ascension » destinée à relever d’autres défis, à rassembler et à soutenir d’autres initiatives associatives.