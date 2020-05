Tropicalement Vôtre lève un demi-million d’euros plusieurs investissements prévus

Tropicalement Vôtre vient de réaliser une levée de fonds d'un demi-million d’euros afin d'investir dans les outils numériques, les opérations marketing ciblées ainsi que dans une gamme d’hébergements éco-friendly.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 12 Mai 2020

Tropicalement Vôtre annonce une levée de fonds d’un demi-million d’euros. Cette opération aurait été réalisée "en un temps record" selon un communiqué de presse du voyagiste.



Elle a été menée grâce à deux banques CIC Est, Agence Entreprise Marne la Vallée et Crédit Agricole Centre-Est, Centre d’Affaires Sud Rhône.



« Nous avons tous plus que jamais besoin de confiance en cette période et savoir que l'on peut s'appuyer sur des partenaires fiables est très rassurant. Cette confiance accordée est également le signe que Tropicalement Vôtre est un acteur incontournable dans le secteur du tourisme grâce notamment à ses 25 ans d'expérience. » a déclaré Bertrand Noel, fondateur et PDG du voyagiste.

Cette levée de fonds permettra de réaliser des investissements dans le numérique notamment dans le référencement naturel mais aussi dans les opérations marketing ciblées ainsi que dans une gamme d’hébergements éco-friendly qui sera en passe de doubler dans les mois à venir.



Le voyagiste compte désormais " retrouver sa forte croissance de +35% d'avant Covid-19 ", Bertrand Noel assure avoir « Confiance dans le futur de Tropicalement Vôtre, voyagiste qui a su faire face à la crise, et dont le modèle économique performant lui a permis d'obtenir cette levée de fonds, un gage de sécurité et de développement. »

