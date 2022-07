Twin Jet va lancer une ligne Lyon - Milan

Twin Jet annonce l’ouverture de la ligne Lyon / Milan à partir du 12 septembre 2022.



La compagnie aérienne relance ainsi la liaison stoppée par la pandémie de Covid-19. Elle propose 18 vols par semaine entre les deux villes.



Guillaume Collinot, Directeur général de Twin Jet, a déclaré : « La demande est forte sur ces deux territoires, mais la connexion entre Lyon et Milan est compliquée avec un temps de trajet minimum de 4h30 en train et encore bien plus par la route.



Avant la pandémie, la ligne bénéficiait d’une bonne fréquentation, nous nous attendons à ce qu’elle retrouve rapidement son rythme de croisière notamment grâce à une tarification adaptée à la relance ».