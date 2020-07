UFC Que Choisir : "Nous demandons la suspension de l'ordonnance, qu'elle n'ait plus aucune valeur légale..."

TourMaG.com - Vous n'avez pas l'air décidé à revenir à la table des négociations, mais jusqu'où peut aller votre action ?



Raphaël Bartlomé : Il ne faut pas seulement ajouter un patch à l'ordonnance, mais il faut tout revoir.



L'ensemble des acteurs et l'Etat doivent se re-pencher sur le système, pas seulement les professionnels du tourisme.



TourMaG.com - Vous citiez les 3 milliards d'aides, mais vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des prêts pas une aide directe, mais aussi que les 500 millions ne sont pas compris dans ce montant. Si jamais une partie des bons à-valoir est remboursée, vous vous doutez bien que cela va fragiliser bon nombre d'acteurs...



Raphaël Bartlomé : Je comprends, quand je dis cela, je ne dis pas qu'il faille piocher 500 millions dans les 3 milliards.



Cette épine ne peut pas être camouflée par une commission fantôme, après il faut trouver une solution, peut être que le prochain gouvernement devra régler cela.



Notre démarche et celle de la Commission européenne sont les mêmes, il faut revoir les choses dans le cadre légal.



Il est indispensable de reconstruire l'ordonnance, sans faire tomber des pans entiers de l'économie. Nous avons tenté pleinement, nous avons joué le jeu, nous sommes fréquentables, maintenant ce n'est pas à nous de régler le problème.



TourMaG.com - Pour Jean-Pierre Mas, les discussions ont bloqué sur le cas des divorces et aussi pour un remboursement automatique des séjours des personnes âgées de plus de 60, puis de plus de 70 ans. Qu'en dites vous ?



Raphaël Bartlomé : Les divorces... c'est de la foutaise. Dans mon premier tableau, ils y figuraient, mais il y avait des considérations très techniques, donc nous l'avons enlevé.



Concernant les 60 ans, je ne sais pas d'où ça sort, car ça n'a pas de sens.



Si on se souvient bien, Emmanuel Macron avait parlé d'un âge pivot à partir duquel nous devions être plus attentifs, puis cette catégorie est devenue un terme plus large : les populations à risques.



Nous avons essayé de faire comprendre qu'il fallait prendre en compte l'âge et la peur, avec une cohérence face à des situations légitimes.



Nous nous sommes dit que pour ceux qui ont peur et qui ont 70 ans et plus, il était nécessaire de rembourser automatiquement.



Caricaturer en disant que l'ensemble des plus de 60 ans et les divorcés doivent être remboursés, ça n'a pas de sens.



En plus, nous parlions seulement des consommateurs qui auraient demandé le remboursement, pas de tous les dossiers.



TourMaG.com - Donc cette question d'âge était bien réelle ?



Raphaël Bartlomé : Oui, ce n'est pas pour discriminer ceux qui ont 69 ans, car ils auraient pu faire une demande à la commission.



Nous voulions une instance qui puisse traiter 70 ou 80 des dossiers automatiquement, puis que nous nous concentrions sur les 20% restants.



Nous demandions un dispositif automatique qui rembourse les personnes qui le demanderaient selon leur âge, en prenant en compte notamment la notion officielle de personnes à risque.



La définition parlait des plus de 65 ans, mais nous ne sommes pas fous, nous étions prêts à prendre en compte des personnes un peu plus âgées.