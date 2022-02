Ukraine : UIA suspend ses vols jusqu'au 27 février 2022

Compte tenu de la situation difficile de la loi martiale, UIA attire l'attention sur la possibilité desur les canaux de communication avec les passagers et compte sur leur compréhension.A noter que tous les passagers UIA et les citoyens ukrainiens qui se sont retrouvés à l'étranger et doivent retourner en Ukraine doiventde l'enregistrement national des citoyens ukrainiens https://friend.mfa.gov.ua/ #/. Les citoyens enregistrés recevront des informations sur les vols vers ces destinations et vers les destinations d'arrivée en Ukraine.Toutes les informations actuelles sur les vols à venir seront publiées sur le site Web officiel de UIA (www.flyuia.com) et sur d'autres canaux de communication officiels.Les passagers des vols annulés seront informés par e-mail ou par téléphone, via les contacts communiqués dans leur réservation.