Guerre en Ukraine : la solidarité des acteurs du tourisme français

Roland Héguy, président de la b[Confédération des Acteurs du Tourisme en France, s'est adressé à l'Ambassadeur de l'Ukraine par écrit le mercredi 2 mars 2022 à Paris]b.



Tels sont ses mots dans sa lettre :



" Monsieur l'Ambassadeur,



Le tourisme est vecteur de développement économique et social, le tourisme c'est la rencontre entre tous les peuples, le tourisme se conjugue toujours avec la paix.



Les organisations professionnelles que nous représentons condamnent fermement l'attaque subie par votre pays de la part de la Russie depuis le 24 février et nous tenons à vous exprimer notre plus profond et fort soutien à votre pays, à l'ensemble du peuple ukrainien et à votre Gouvernement.



Nous souhaitons que le peuple ukrainien soit épargné par ce conflit armé et nous nous tenons à votre écoute pour toutes actions envers les acteurs et professionnels du tourisme de votre pays.



Veuillez recevoir, Monsieur l'Ambassadeur, nos plus respectueuses salutations ".