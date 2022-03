Guerre Ukraine : les acteurs du secteur hôtelier français se mobilisent

A l’heure actuelle, de nombreux ukrainiens sont contraints à l’exil.



Pour s’opposer à cette catastrophe, le groupe hôtelier Centaurus, l'AHTOP (Association pour un Hébergement et un Tourisme Professionnel), Best Western Hotels & Resorts, le webzine Tendance Hôtellerie et Cooptalis Group rassemblent leurs forces et leurs moyens aux côtés de l'association SOS-Attitude pour faire parvenir aux réfugiés ukrainiens, 6 camions remplis de vivres et de produits de première nécessité, soit l’équivalent de près de 200 tonnes.



« Cette opération baptisée « On s’engage pour l’Ukraine » a semblé une évidence à chacun d’entre nous pour répondre à l’urgence qui se déroule aux frontières ukrainiennes et aider ces familles face à cette situation inacceptable qui touche à la paix et la liberté qui nous sont si chères », souligne Jean-Bernard Falco, Président-Fondateur du groupe Centaurus.



Montée en seulement quelques jours grâce à une mobilisation collective massive, cette opération est logistiquement orchestrée avec l’aide de nombreux fournisseurs et partenaires de ProAchat, une centrale de référencement dédiée à l’hôtellerie.