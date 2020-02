Un 3e bâtiment pour le terminal de croisière de Marseille

En marge de l'escale inaugurale du Costa Smeralda, dimanche 23 février 2020, Jacques Massoni, directeur général du Marseille Provence Cruise Terminal (MPCT) a rappelé l'importance d'assurer un accueil de qualité aux croisiéristes, comme ceux de Costa Croisières.



L'occasion également d'évoquer les investissements en cours, soit près de 20 M€, afin d'améliorer et d’accroître la capacité d’accueil, en augmentant le nombre de portes d'embarquement et en ajoutant des passerelles au sein du terminal, déjà équipé de 2 bâtiments.



Pour ce faire, une 3e structure, à savoir le futur bâtiment C, d'une capacité de 10 000 m2, sera prochainement construit. Sur la zone qu'il occupera, d'anciens hangars sont en cours de démantèlement.



Ce nouveau bâtiment comprendra des zones pour les bagages et des espaces de check-in et sera équipé de passerelles.



Pour rappel, à l'heure actuelle, le MPCT a la capacité d'accueillir six navires simultanément, dont 4 de la taille du Costa Smeralda et 2 de taille moyenne.