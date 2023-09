Un été hors normes : les coulisses de la réactivité d'OnSpot

Si vous avez déjà voyagé en toute sérénité, c'est probablement parce que des entreprises comme OnSpot veillent sur votre bien-être tout au long de votre séjour.



En cette saison estivale de 2023, la firme a vu son volume de demandes plus que doubler par rapport à 2022. Avec une équipe de plus de 40 collaborateurs, OnSpot a géré les besoins de plus de 20 000 voyageurs, sur plus de 40 destinations. Les chiffres parlent d'eux-mêmes: 8,000 heures passées au téléphone et 12,000 sessions WhatsApp ouvertes pour les mois de Juillet et Août seulement.



Face à une telle montée en puissance, comment OnSpot a-t-il su garder la tête hors de l'eau ?

Rédigé par Bianca Zanoni le Lundi 11 Septembre 2023

Intelligence humaine et IA : un duo gagnant pour le service d'assistance Carine Lemoine, qui supervise les opérations d'assistance, nous en dit plus sur les avancées technologiques qui sont au cœur de leur réussite cette année. "L'intelligence humaine et l'intelligence artificielle travaillent main dans la main chez OnSpot. Nos experts locaux sont soutenus par des algorithmes qui effectuent un premier tri des demandes, identifiant celles qui sont les plus urgentes ou nécessitent une expertise spécifique", explique Carine.



Cette synergie permet aux agents de se concentrer sur des problèmes plus complexes, tels que la gestion de catastrophes naturelles, tout en laissant les tâches plus génériques, mais tout aussi cruciales, à l'IA. Les clients finissent par obtenir un service ultra-personnalisé, car l'IA apprend constamment de la base de données et des feedbacks des clients, tandis que l'expertise humaine apporte une touche de sensibilité et de compréhension fine du contexte.



Gestion de crises : la préparation, le suivi et la coordination Si OnSpot excelle dans les demandes dites "de confort", sa véritable force réside dans sa capacité à gérer des situations de crise. "Cette année, nous avons eu notre lot de défis avec les feux sur l'île de Maui, le typhon au Japon, et même la fermeture du parc national de Death Valley en raison de la tempête Hilary," affirme Carine.



Selon les données de l'UNDRR (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), la gestion des risques de catastrophes dans le secteur du tourisme est cruciale pour minimiser les impacts économiques et humains. "Nos systèmes de suivi en temps réel et nos contacts locaux nous permettent de réagir presque instantanément pour garantir la sécurité de nos clients," ajoute-t-elle.



Regard sur l'avenir: L'IA et la formation des équipes d'assistance Benoit Cerceau, fondateur et CEO d'OnSpot, souligne que l'efficacité de l'entreprise cette saison est due à une refonte totale de leurs outils internes. "Nous avons intégré de nouveaux outils qui permettent une priorisation intelligente des demandes. Cette évolution technologique nous a permis d'être plus agiles, plus rapides et plus efficaces," dit-il. Parallèlement à cette refonte, l'entreprise mise aussi sur des formations continues pour son personnel. "Il ne s'agit pas seulement de technologie. Nos collaborateurs sont régulièrement formés sur les meilleures pratiques du secteur et les tendances du voyage, ce qui ajoute une couche supplémentaire de compétence à notre service," conclut Benoit.



“Nous sommes en revanche réalistes quant aux challenges qui se dressent devant nous et au travail qu’il nous reste à faire en équipe. La période à cheval sur Juillet et Août est d’une telle intensité qu’il nous arrive parfois de devoir gérer une centaine de demandes qui nous arrivent en moins d’une heure”, nous confie Carine.



Avec un pied déjà dans le futur, OnSpot envisage de développer son utilisation des LLMs (Large Language Models) pour former ses équipes. "Ce premier été depuis l’intégration de ChatGPT comme un assistant de nos agents a été riche d’enseignements. Le machine learning et les assistants conversationnels sont des outils prometteurs pour fournir un service plus rapide et hyper personnalisé", souligne Benoit.



Pour ceux qui connaissent déjà OnSpot, ces développements ne sont pas une surprise. Ils constituent plutôt une nouvelle étape dans la trajectoire ascendante d'une entreprise résolument engagée à réinventer l’Expérience Voyageurs.

Le résultat ? Un mélange d'innovation et d'expertise humaine, prêt à relever les défis de l'industrie du tourisme de demain.



Contact David Figureau

Représentant commercial France (Lyon)



Email:

Téléphone: 07 79 78 40 04



Représentant commercial France (Lyon)Email: contact@onspot.travel Téléphone: 07 79 78 40 04

Lu 349 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Fullfilment CMS Vacances, on vous simplifie la vie ! Mettre en place un blogtrip co-organisé par deux entreprises, l’expertise du pôle influence de Travel-Insight